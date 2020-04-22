22 Апр 2020 2020-04-22T04:25:24+03:00

Более пяти тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделю Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Из них 1,3 тысячи случаев зафиксировано в Кемерове

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В Кузбассе за неделю с 13 по 19 апреля более пяти тысяч человек заболели острыми респираторными вирусными инфекциями. Более четверти – в Кемерове.

Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ рассказали в областном Роспотребнадзоре. По данным ведомства, заболевание зарегистрировано у 5,3 тысячи жителей, интенсивный показатель составил 19,9 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 65,8 процента. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога зафиксирован во всех индикаторных группах населения. В областном центре зарегистрировано 1,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ

-За неделю исследован клинический материал от 89 больных ОРВИ. Этиология заболевания установлена у 18 больных - 20,2 процента. У трех больных идентифицированы вирусы гриппа. В остальных случаях заболевания обусловлены негриппозными вирусами, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU