2020-04-22T06:16:46+03:00
Происшествия

За оскорбление кузбассовец задушил знакомого веревкой

Конфликт произошел во время застолья
Ирина АВТУШКО
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За оскорбление кузбассовец задушил знакомого веревкойЗа оскорбление кузбассовец задушил знакомого веревкойФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кузбассе мужчина задушил знакомого веревкой во время застолья. Его разозлила нецензурная брань в свой адрес.

В январе этого года 52-летний обвиняемый приехал навестить родственников в Тисульский район. Там он встретил знакомого сторожа с базы отдыха, который пригласил его распивать спиртное в вагончик, где он проживал. В какой-то момент 51-летний хозяин оскорбил гостя, тот разозлился, повалил обидчика на пол и задушил лежащей неподалеку веревкой. После этого злоумышленник сам вызвал полицию.

- По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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