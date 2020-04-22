За оскорбление кузбассовец задушил знакомого веревкой

22 Апр 2020 2020-04-22T06:16:46+03:00

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В Кузбассе мужчина задушил знакомого веревкой во время застолья. Его разозлила нецензурная брань в свой адрес.

В январе этого года 52-летний обвиняемый приехал навестить родственников в Тисульский район. Там он встретил знакомого сторожа с базы отдыха, который пригласил его распивать спиртное в вагончик, где он проживал. В какой-то момент 51-летний хозяин оскорбил гостя, тот разозлился, повалил обидчика на пол и задушил лежащей неподалеку веревкой. После этого злоумышленник сам вызвал полицию.

- По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU