Кузбассовцы могут получить SIM-карту с доставкой на дом

22 Апр 2020 2020-04-22T06:26:19+03:00

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Оставаться на связи даже во время самоизоляции? Нет ничего проще! Подключиться к оператору связи можно теперь не выходя из дома. А SIM-карту вам доставят туда, где вы находитесь.

Сейчас, когда повсеместно вводятся меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, многие кузбассовцы предпочитают пользоваться онлайн-сервисами. Заказывают на дом готовые блюда, продукты, одежду и даже электронику. А еще - SIM-карты. Например, специалисты Tele2 отметили, чтоцифровизация именно за последние два месяца сделала огромный шаг вперед. А для того чтобы получить заказ - быстро и безопасно - оператор связи запустил совместный сервис с «Яндекс. Такси».

Итак, что же нужно для того, чтобы получить свой заказ? Оставить на сайте Tele2 заявку, подождать несколько минут - столько, сколько в среднем потребуется такси, чтобы доехать от ближайшего салона связи до вашего дома. Затем - забрать у водителя такси SIM-карту и руководство по активации. Все! К слову, водители работают в перчатках, масках, используют антисептики, а их машины проходят дезинфекцию.

- Из-за пандемии цифровизация проходит ускоренными темпами: новая реальность подтолкнула компании к перестройке обычных бизнес-процессов, клиентов - к переводу рутинных действий в дистанционный или онлайн-формат. Если раньше абонент мог свободно зайти за SIM-картой в салон по дороге с работы домой, то теперь он обращается к цифровому каналу, - отметил директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко. - Онлайн-площадки продаж органично развивались и прежде, но в условиях карантина стали жизненной необходимостью как для клиента, так и для бизнеса.

Совместный проект «Яндекс. Такси» и Tele2 удобен всем: компании получают мощный толчок для развития, а клиенты - возможность пользоваться нужными им сервисами и при этом чувствовать себя комфортно и безопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU