2020-04-22T06:29:49+03:00
Общество

Качество дезинфекции автобусов проверили в Кемерове

Под выборочную проверку попали 18 автобусов
Екатерина РОМАНОВА
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Качество дезинфекции автобусов проверили в Кемерове. ФОТО: страница Ильи Середюка в Инстаграм.Качество дезинфекции автобусов проверили в Кемерове. ФОТО: страница Ильи Середюка в Инстаграм.
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Насколько качественно проводится уборка салонов автобусов, проверил глава Кемерова Илья Середюк. Отметим, что проверка была выборочной.

Утром 22 апреля, еще до того, как автобусы вышли на линии, здесь прошла проверка качества уборки салонов. Внеплановая проверка проходила на муниципальном автопредприятии «Кемеровская транспортная компания», которая ежедневно выпускает на линии до 170 единиц.

- Лично проверил 18 автобусов. Пыль и грязь отсутствуют. Журналы дезинфекционной обработки заполнены, - отметил глава областного центра Илья Середюк.

Также мэр города напомнил, что дезинфекцию проводят после каждой смены. Автобусы сначала отправляются на мойку, а потом их в гаражном боксе обрабатывают дезрастворами.

- Поручил начальнику управления транспорта проводить такие же внеплановые проверки, оперативно реагировать на поступающие сигналы об отсутствии обработки, - отметил Илья Середюк.

В УЕЗТУ действует телефон горячей линии: (384-2) 57-46-57. Сюда можно сообщать о фактах ненадлежащего состояния городских автобусов, маршрутных такси, трамваев и троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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