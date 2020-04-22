Подъезд жилого дома изолировали в Прокопьевске из-за заболевшей коронавирусом
Из-за заболевшей коронавирусом прокопчанке пришлось изолировать целый подъезд жилого дома. Об этом сообщил глава города.
Подъезд жилого дома изолировали в Прокопьевске из-за заболевшей коронавирусом.Видео: пресс-служба администрации города Прокопьевска
Накануне стало известно о первой заболевшей коронавирусом прокопчанке. Сейчас женщина находится в больнице под наблюдением врачей. А чтобы предотвратить возможное заражение других горожан, весь подъезд о дома, где она проживает, сейчас находится на изоляции.
Андрей Мамаев, глава города, отметил, что женщина после приезда из Москвы находилась на самоизоляции. 17 апреля она сдала анализы, а 20 апреля пришли результаты теста, которые оказались положительными. Глава Прокопьевска отметил, что, по словам женщины, она чувствовала себя хорошо и никаких признаков заражения не было.
В первом круге контактов находятся трое родственников. Так как они могли выходить из квартиры, всем жильцам подъезда сотрудники Роспотребнадзора выдали предписание о самоизоляции. Таким образом, в течение 14 дней порядка 50 человек, проживающих в 20 квартирах этого подъезда этого жилого дома, будут находиться в самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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