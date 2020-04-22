2020-04-22T06:56:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Подъезд жилого дома изолировали в Прокопьевске из-за заболевшей коронавирусом

В общей сложности в изоляции оказались 50 человек
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Подъезд жилого дома изолировали в Прокопьевске из-за заболевшей коронавирусом. ФОТО: кадр видео пресс-службы администрации города ПрокопьевскаПодъезд жилого дома изолировали в Прокопьевске из-за заболевшей коронавирусом. ФОТО: кадр видео пресс-службы администрации города Прокопьевска
Изменить размер текста:

Из-за заболевшей коронавирусом прокопчанке пришлось изолировать целый подъезд жилого дома. Об этом сообщил глава города.

Подъезд жилого дома изолировали в Прокопьевске из-за заболевшей коронавирусом.Видео: пресс-служба администрации города Прокопьевска

Накануне стало известно о первой заболевшей коронавирусом прокопчанке. Сейчас женщина находится в больнице под наблюдением врачей. А чтобы предотвратить возможное заражение других горожан, весь подъезд о дома, где она проживает, сейчас находится на изоляции.

Андрей Мамаев, глава города, отметил, что женщина после приезда из Москвы находилась на самоизоляции. 17 апреля она сдала анализы, а 20 апреля пришли результаты теста, которые оказались положительными. Глава Прокопьевска отметил, что, по словам женщины, она чувствовала себя хорошо и никаких признаков заражения не было.

В первом круге контактов находятся трое родственников. Так как они могли выходить из квартиры, всем жильцам подъезда сотрудники Роспотребнадзора выдали предписание о самоизоляции. Таким образом, в течение 14 дней порядка 50 человек, проживающих в 20 квартирах этого подъезда этого жилого дома, будут находиться в самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подъезд жилого дома изолировали в Прокопьевске из-за заболевшей коронавирусом
Качество дезинфекции автобусов проверили в Кемерове
Кузбассовцы могут получить SIM-карту с доставкой на дом
За оскорбление кузбассовец задушил знакомого веревкой
Более пяти тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделю
Кузбасская митрополия призвала верующих воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу
От кузбассовцев ждут предложений по улучшению наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
МЧС Кузбасса предупреждает о штрафах за выход на воду
В Кемерове приступили к ремонту проспекта Советского
Четверо детей заболели коронавирусом в Кузбассе
Кузбасские артисты на самоизоляции записали песню в поддержку врачей
Золотодобытчики испортили воду в реке Берикуль
Стало известно, почему введены дополнительные меры по борьбе с коронавирусом в Яйском районе
РСХБ поможет фермерам проводить дистанционный мониторинг полей
В шестой территории Кузбасса ввели дополнительные меры из-за коронавируса
В Хакасии одним из заболевших коронавирусом оказался новокузнечанин
Суд не стал рассматривать прошение Юрия Мовшина об УДО из-за коронавируса
В Междуреченске целая семья заразилась коронавирусом
Кузбасских туристов продолжают вывозить из-за границы
Жительница Кузбасса заплатит штраф за распространение слухов