22 Апр 2020 2020-04-22T06:56:55+03:00

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Из-за заболевшей коронавирусом прокопчанке пришлось изолировать целый подъезд жилого дома. Об этом сообщил глава города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/774639" frameborder="0"></iframe> Подъезд жилого дома изолировали в Прокопьевске из-за заболевшей коронавирусом.Видео: пресс-служба администрации города Прокопьевска

Накануне стало известно о первой заболевшей коронавирусом прокопчанке. Сейчас женщина находится в больнице под наблюдением врачей. А чтобы предотвратить возможное заражение других горожан, весь подъезд о дома, где она проживает, сейчас находится на изоляции.

Андрей Мамаев, глава города, отметил, что женщина после приезда из Москвы находилась на самоизоляции. 17 апреля она сдала анализы, а 20 апреля пришли результаты теста, которые оказались положительными. Глава Прокопьевска отметил, что, по словам женщины, она чувствовала себя хорошо и никаких признаков заражения не было.

В первом круге контактов находятся трое родственников. Так как они могли выходить из квартиры, всем жильцам подъезда сотрудники Роспотребнадзора выдали предписание о самоизоляции. Таким образом, в течение 14 дней порядка 50 человек, проживающих в 20 квартирах этого подъезда этого жилого дома, будут находиться в самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU