2020-04-22T08:07:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 22 апреля: 11 новых случаев

В Кузбассе число заболевших коронавирусом стало больше на 11 человек
Екатерина РОМАНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 22 апреля: 11 новых случаевЧисло заболевших коронавирусом в Кузбассе на 22 апреля: 11 новых случаевФото: Олег УКЛАДОВ
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За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Кузбассе выросло до 67 человек. Такие данные озвучили в оперативном штабе региона.

На утро 22 апреля в Кузбассе зафиксированы 67 случаев заболевания коронавирусом. 55 человек в настоящее время изолированы в инфекционных больницах и получают всю необходимую медицинскую помощь. 11 человек вылечились и уже выписаны из больницы. Еще один человек скончался от пневмонии, а посмертный тест показал наличие коронавируса.

В обсерваторах, больницах и на самоизоляции сегодня находятся 1999 человек. Все они прибыли из зарубежных стран и регионов России с неблагополучной ситуацией по коронавирусу или же контактировали с подхватившими опасную инфекцию людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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