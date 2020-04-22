2020-04-22T08:08:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких городах появились новые больные коронавирусом 22 апреля

На утро 22 апреля больные коронавирусом зарегистрированы в 13 городах и территориях Кузбасса
Екатерина РОМАНОВА
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В каких городах появились новые больные коронавирусом 22 апреляВ каких городах появились новые больные коронавирусом 22 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 11 человек увеличилось число заболевших коронавирусом в Кузбассе. Новые случаи зафиксированы в пяти территориях региона. В одной из них - впервые.

К списку территорий, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, добавился Тяжинский район. За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 11 кузбассовцев. Шесть новых случаев в Новокузнецке, два - в поселке городского типа Краснобродский, по одному случаю заболевания в Кемерове, Прокопьевском районе и поселке городского типа Тяжинский. В общей сложности сейчас в Кузбассе 67 человек, у которых выявлен коронавирус. 11 из них выздоровели, 55 находятся в больницах региона. Один из случаев заболевания был зарегистрирован у пациентки посмертно. Кроме того, на настоящий момент 2243 человека находятся на самоизоляции в обсерваторах, дома или в больницах.

Таким образом, число городов и территорий, в которых выявлены заболевшие коронавирусом, достигло 13.

На утро 22 апреля список городов и территорий выглядит так:

Новокузнецк - 20 человек, двое выздоровели;

Кемерово - 14 человек, трое выздоровели;

Краснобродский - 8 человек, 1 умер;

Прокопьевский муниципальный округ - 4 человека;

Анжеро-Судженск - 3 человека;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - 2 человека;

Мариинский район - 2 человека;

Новокузнецкий район - 2 человека;

Топкинский муниципальный округ - 1 человек;

Тяжинский - 1 человек.

Мыски - 1 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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