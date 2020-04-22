Больше всего заболевших коронавирусом оказалось в Новокузнецке

22 Апр 2020 2020-04-22T09:22:39+03:00

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Новокузнецк на утро 22 апреля лидирует по количеству заболевших коронавирусом в Кузбассе. По данным оперативного штаба, только за последние сутки здесь зарегистрированы шесть новых случаев заболевания.

Согласно данным, которые предоставляет оперативный межведомственный штаб, на 22 апреля в Кузбассе выявлено 67 случаев заболевания коронавирусом. 20 из них – в Новокузнецке. Причем о последних шести случаях стало известно утром 22 апреля. Из 20 человек двое уже выздоровели и выписаны из больницы.

На втором месте по количеству заболевших – Кемерово. Здесь коронавирус диагностирован у 14 человек. Стремительно растет количество заболевших в Краснобродском: сейчас здесь диагноз подтвердился у восьми человек. Четыре заболевших зарегистрировано в Прокопьевском районе, трое – в Анжеро-Судженске. По два человека с коронавирусом в Мариинском и Новокузнецком районах, а также в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе. По одному заболевшему в Топках, Тяжинском и Мысках.

ИСТОЧНИК KP.RU