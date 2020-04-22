Пьяный житель Мариинска угрожал маленькой дочке ножом

22 Апр 2020 2020-04-22T10:13:35+03:00

За это он лишился свободы и выплатил ребенку моральную компенсацию

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10-летняя девочка едва не погибла от рук собственного отца. Будучи нетрезвым, он угрожал ребенку убийством.

В один из дней 2017 года 36-летний житель Мариинска выпил лишнего. Будучи нетрезвым, он поругался со своей 10-летней дочерью. Не найдя слов для мирного разрешения конфликта, мужчина схватил нож и замахнулся на девочку. Он вел себя агрессивно, угрожал ребенку убийством, и девочка очень испугалась.

За угрозу убийством мужчину лишили свободы на два года семь месяцев в колонии общего режима. Девочка же оказалась в детском доме. До сих пор она продолжает бояться отца, а события вечера, когда тот угрожал ей убийством, и сегодня не дают покоя.

- В целях защиты прав малолетней девочки прокурор Мариинска обратился в суд с исковым заявлением о компенсации причиненного ей морального вреда. В апреле суд удовлетворил исковые требования и взыскал в пользу ребенка 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU