2020-04-22T11:10:56+03:00
Происшествия

Из-за подожженной травы в Кузбассе погибла 89-летняя женщина

Ее 90-летний супруг успел спастись
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за подожженной травы в Кузбассе погибла 89-летняя женщинаИз-за подожженной травы в Кузбассе погибла 89-летняя женщинаФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Весенняя уборка на приусадебном участке в Юрге закончилась трагедией. Из-за горящей травы погибла 89-летняя женщина.

89-летняя жительница Юрги вместе с 90-летним супругом устроили уборку на приусадебном участке. В какой-то момент пожилая женщина подожгла сухую траву. Неожиданно быстро огонь стал распространяться вокруг, и она не смогла выбраться из огненного кольца.

- Огонь перекинулся на дом и хозяйственные постройки, а также на два соседних дома, - сообщили подробности в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Очевидцы, заметив огонь, вызвали пожарных. Дом пожилых супругов сгорел. В соседних домах, на которые перекинулся огонь, людей не было.

90-летний мужчина сумел спастись, а его 89-летняя супруга погибла. По факту случившегося региональный Следком проводит доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства пожара, а также точная причина смерти женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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