Защитный бокс для перевозки больных коронавирусом появился в Новокузнецке
Медики, которые доставляют заболевших коронавирусом со всего юга Кузбасса в Новокузнецкую клиническую больницу № 29, теперь более защищены. В их распоряжении появился специальный защитный бокс.
Защитный бокс BIO-BAG EBV-30 чешского производства стоимостью более полумиллиона рублей поступил в Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 29. Он был приобретен на собственные деньги больницы. Бокс позволяет полностью изолировать пациента во время перевозки и при этом оказывать ему необходимую помощь. Так, он оборудован двумя парами перчаток, в боксе имеется вакуумный матрац, четыре порта для ввода кабеля, дренажа капельницы. Также в боксе установлена система вентиляции, он оборудован акустическими и визуальными сигналами. Гарантированное рабочее время бокса - 8-12 часов.
- В эту больницу доставляют заразившихся со всего юга области, и вопрос безопасной для персонала и окружающих транспортировки больных стоял остро, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Кузбасса. - Теперь новокузнецким инфекционистам будет проще избежать распространения инфекции при перевозке пациента.
Специалисты уже протестировали исправность всех систем оборудования и отметили, что защитный бокс полностью готов к использованию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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