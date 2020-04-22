2020-04-22T11:14:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Защитный бокс для перевозки больных коронавирусом появился в Новокузнецке

Он находится в распоряжении Новокузнецкой городской больницы № 29
Екатерина РОМАНОВА
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Защитный бокс для перевозки больных коронавирусом появился в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба министерства здравоохранения Кузбасса.Защитный бокс для перевозки больных коронавирусом появился в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба министерства здравоохранения Кузбасса.
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Медики, которые доставляют заболевших коронавирусом со всего юга Кузбасса в Новокузнецкую клиническую больницу № 29, теперь более защищены. В их распоряжении появился специальный защитный бокс.

Защитный бокс BIO-BAG EBV-30 чешского производства стоимостью более полумиллиона рублей поступил в Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 29. Он был приобретен на собственные деньги больницы. Бокс позволяет полностью изолировать пациента во время перевозки и при этом оказывать ему необходимую помощь. Так, он оборудован двумя парами перчаток, в боксе имеется вакуумный матрац, четыре порта для ввода кабеля, дренажа капельницы. Также в боксе установлена система вентиляции, он оборудован акустическими и визуальными сигналами. Гарантированное рабочее время бокса - 8-12 часов.

- В эту больницу доставляют заразившихся со всего юга области, и вопрос безопасной для персонала и окружающих транспортировки больных стоял остро, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Кузбасса. - Теперь новокузнецким инфекционистам будет проще избежать распространения инфекции при перевозке пациента.

Специалисты уже протестировали исправность всех систем оборудования и отметили, что защитный бокс полностью готов к использованию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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