2020-04-22T11:27:20+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета

Новые клиенты могут получить открытие счета и 3 месяца бесплатного обслуживания
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» для юридических лиц из сегмента малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, впервые открывающих расчетный счет в Банке. В рамках акции новые клиенты получают открытие счета и 3 месяца бесплатного обслуживания при подключении к пакету услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО).

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо с 15 апреля до 30 июня 2020 года включительно открыть расчетный счет в рублях в Банке УРАЛСИБ, подключившись на 3, 6 или 12 месяцев к одному из пакетов услуг РКО: «Кассовый», «Кассовый Прайм», «Платёжный» и «Бизнес-старт». Открытие расчетного счета производится бесплатно.

Обращаем внимание, что пакет услуг «Кассовый Прайм» доступен для подключения только в Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Красноярской и Кемеровской областях.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства, предлагая клиентам удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса. Так, при

подключении пакета услуг, клиентам доступны выпуск бизнес-карты с бесплатным первым месяцем ее обслуживания, а также удобный и многофункциональный Интернет-банк.

Получить подробную информацию о стоимости пакетов услуг, тарифах на совершение операций вне пакета, продуктах и услугах для юридических лиц и предпринимателей можно по телефону горячей линии для представителей бизнеса: 8 (800)-700-77-16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Реклама.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета
Защитный бокс для перевозки больных коронавирусом появился в Новокузнецке
Из-за подожженной травы в Кузбассе погибла 89-летняя женщина
Пьяный житель Мариинска угрожал маленькой дочке ножом
Больше всего заболевших коронавирусом оказалось в Новокузнецке
В каких городах появились новые больные коронавирусом 22 апреля
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 22 апреля: 11 новых случаев
Подъезд жилого дома изолировали в Прокопьевске из-за заболевшей коронавирусом
Качество дезинфекции автобусов проверили в Кемерове
Кузбассовцы могут получить SIM-карту с доставкой на дом
За оскорбление кузбассовец задушил знакомого веревкой
Более пяти тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделю
Кузбасская митрополия призвала верующих воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу
От кузбассовцев ждут предложений по улучшению наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
МЧС Кузбасса предупреждает о штрафах за выход на воду
В Кемерове приступили к ремонту проспекта Советского
Четверо детей заболели коронавирусом в Кузбассе
Кузбасские артисты на самоизоляции записали песню в поддержку врачей
Золотодобытчики испортили воду в реке Берикуль
Стало известно, почему введены дополнительные меры по борьбе с коронавирусом в Яйском районе
РСХБ поможет фермерам проводить дистанционный мониторинг полей
В шестой территории Кузбасса ввели дополнительные меры из-за коронавируса
В Хакасии одним из заболевших коронавирусом оказался новокузнечанин
Суд не стал рассматривать прошение Юрия Мовшина об УДО из-за коронавируса
В Междуреченске целая семья заразилась коронавирусом
Кузбасских туристов продолжают вывозить из-за границы
Жительница Кузбасса заплатит штраф за распространение слухов