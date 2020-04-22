22 Апр 2020 2020-04-22T12:47:08+03:00

Отопительный сезон в Кемерове пока завершать не собираются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управляющие компании сами будут отключать отопление по стоякам

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Наступившая жара в Кузбассе радует не всех: кемеровчане, например, изнывают от жары в квартирах. О возможности снизить температуру теплоносителя или досрочном завершении отопительного сезона рассказал Илья Середюк.

Жители Кемерова обращаются к главе города с жалобой на невыносимую жару в квартирах. После видеосовещания с руководителями ресурсоснабжающих организаций мэр ответил на вопросы горожан, можно ли снизить температуру теплоносителя или досрочно завершить отопительный сезон. Во время совещания обсуждались три варианта: завершить отопительный сезон, снизить температуру теплоносителя или же регулировать поставку тепла в квартиры путем отключения стояков отопления.

«Остановить отопительный сезон мы пока не можем - если потребуется вновь подать отопление, перезапустить систему крайне сложно, - сообщил Илья Середюк на своей странице в соцсетях. - Второй вариант специалисты СГК считают неперспективным, так как температура теплоносителя уже снижена до 70 градусов».

Наиболее подходящим специалисты считают третий вариант - отключать стояки отопления. Этим будут заниматься управляющие компании после заявок жителей многоквартирных домов.

Задать интересующие вопросы можно по телефону горячей линии МБУ «Жилкомцентр» в Кемерове: (384-3) 31-23-32.

ИСТОЧНИК KP.RU