Олег Овсяницкий назначен заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк»

22 Апр 2020 2020-04-22T12:30:00+03:00

На новой должности в АО «Россельхозбанк» он будет отвечать за вопросы развития розничного бизнеса

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На должность заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк» назначен Олег Сергеевич Овсяницкий.

На новой должности в АО «Россельхозбанк» Олег Сергеевич будет отвечать за вопросы развития розничного бизнеса.

С 2001 года Олег Овсяницкий работал в САО «ВСК», в 2010 году назначен генеральным директором компании. Достигнутые под его руководством финансовые показатели страховой компании являются одними из значимых на финансовом рынке России.

Олег Овсяницкий имеет два высших образования.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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