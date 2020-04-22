Молодой отец случайно убил своего новорожденного сына в Кузбассе

22 Апр 2020 2020-04-22T13:31:12+03:00

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29-летний житель Осинников лишился сына после того, как неосторожно положил его на диван. Теперь мужчина может лишиться и свободы.

В марте 2020 года житель Осинников качал своего 3-месячного сына на руках. Потом он решил положить ребенка на диван, но сделал это неосторожно: младенец ударился головой о твердую спинку дивана. Вскоре родители обратили внимание на то, что ребенок не подает признаков жизни, и вызвали скорую помощь. Врачи уже ничем не смогли помочь мальчику и лишь констатировали его смерть.

Позже судебно-медицинское исследование показало, что из-за удара о спинку дивана ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму теменной области. Именно это стало причиной смерти младенца.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU