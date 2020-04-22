22 Апр 2020 2020-04-22T14:53:16+03:00

Виновного в отравлении парами хлора работника бассейна в Кемерове будут судить Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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62-летний аппаратчик химводоочистки кемеровского бассейна предстанет перед судом. Из-за его действий двое несовершеннолетних оказались на больничной койке.

8 марта 62-летний аппаратчик отсутствовал на своем рабочем месте. В его обязанности входит контроль по очистке и дезинфекции воды в бассейне. Однако в тот день он по телефону попросил одного из работников бассейна залить гипохлорид натрия в специальный резервуар. Мужчина согласился выполнить просьбу, но допустил ошибку и залил реагент в емкость с серной кислотой. Произошла химическая реакция, и пары поднялись по вентиляционной шахте.

В тот момент в бассейне находились 25 детей-спортсменов. Их тут же вывели из помещения, вызвали бригаду скорой помощи. Двоих детей – 11- и 13-летнего мальчиков – госпитализировали с признаками отравления парами гипохлорида натрия.

- Подозреваемый со следствием сотрудничал, в содеянном раскаялся, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. -

В настоящее время уголовное дело направлено в суд с ходатайством о назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU