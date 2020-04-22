Светофор отключат на перекрестке в Кемерове 23 апреля

22 Апр 2020 2020-04-22T16:04:17+03:00

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В четверг, 23 апреля, кузбассовцам следует быть особенно внимательными на пересечении проспектов Ленина и Кузнецкого. Здесь в течение трех часов будут отключены светофоры.

- В связи с проведением ремонтных работ специалистами Центра 23 апреля временно будет отключена электроэнергия на перекрестке проспект Ленина – проспект Кузнецкий, - сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения города Кемерово.

Ремонтные работы будут проводиться 23 апреля с 09.00 до 12.00. В течение этого времени на пересечении проспектов Ленина и Кузнецкого, в районе железнодорожного вокзала, будет отключена электроэнергия. Так как на этом участке расположен светофор, автомобилистам и пешеходам следует быть предельно внимательными и действовать так, как предписывают правила дорожного движения для нерегулируемых перекрестков.

ИСТОЧНИК KP.RU