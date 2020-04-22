2020-04-22T16:04:17+03:00
Общество

Светофор отключат на перекрестке в Кемерове 23 апреля

Водителей просят быть внимательными
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Светофор отключат на перекрестке в Кемерове 23 апреля. ФОТО: пресс-служба администрации города КемеровоСветофор отключат на перекрестке в Кемерове 23 апреля. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово
Изменить размер текста:

В четверг, 23 апреля, кузбассовцам следует быть особенно внимательными на пересечении проспектов Ленина и Кузнецкого. Здесь в течение трех часов будут отключены светофоры.

- В связи с проведением ремонтных работ специалистами Центра 23 апреля временно будет отключена электроэнергия на перекрестке проспект Ленина – проспект Кузнецкий, - сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения города Кемерово.

Ремонтные работы будут проводиться 23 апреля с 09.00 до 12.00. В течение этого времени на пересечении проспектов Ленина и Кузнецкого, в районе железнодорожного вокзала, будет отключена электроэнергия. Так как на этом участке расположен светофор, автомобилистам и пешеходам следует быть предельно внимательными и действовать так, как предписывают правила дорожного движения для нерегулируемых перекрестков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Светофор отключат на перекрестке в Кемерове 23 апреля
Виновного в отравлении парами хлора работника бассейна в Кемерове будут судить
Молодой отец случайно убил своего новорожденного сына в Кузбассе
Власти Междуреченска опровергли информацию о заболевших врачах
Олег Овсяницкий назначен заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк»
Отопительный сезон в Кемерове пока завершать не собираются
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета
Защитный бокс для перевозки больных коронавирусом появился в Новокузнецке
Из-за подожженной травы в Кузбассе погибла 89-летняя женщина
Пьяный житель Мариинска угрожал маленькой дочке ножом
Больше всего заболевших коронавирусом оказалось в Новокузнецке
В каких городах появились новые больные коронавирусом 22 апреля
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 22 апреля: 11 новых случаев