Светофор отключат на перекрестке в Кемерове 23 апреля
В четверг, 23 апреля, кузбассовцам следует быть особенно внимательными на пересечении проспектов Ленина и Кузнецкого. Здесь в течение трех часов будут отключены светофоры.
- В связи с проведением ремонтных работ специалистами Центра 23 апреля временно будет отключена электроэнергия на перекрестке проспект Ленина – проспект Кузнецкий, - сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения города Кемерово.
Ремонтные работы будут проводиться 23 апреля с 09.00 до 12.00. В течение этого времени на пересечении проспектов Ленина и Кузнецкого, в районе железнодорожного вокзала, будет отключена электроэнергия. Так как на этом участке расположен светофор, автомобилистам и пешеходам следует быть предельно внимательными и действовать так, как предписывают правила дорожного движения для нерегулируемых перекрестков.
ИСТОЧНИК KP.RU