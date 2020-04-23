Шестая лаборатория для проведения тестов на коронавирус заработала в Кузбассе

23 Апр 2020 2020-04-23T05:07:23+03:00

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Еще одна лаборатория, где медики делают тесты на коронавирус, заработала в Кузбассе. Она открылась на базе Центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.

Теперь исследовать материалы на наличие коронавируса у кузбассовцев можно будет быстрее. Это стало возможным благодаря открытию шестой по счету лаборатории для проведения тестов, которая заработала в Ленинске-Кузнецком на базе клинико-диагностической лаборатории Областного центра охраны здоровья шахтеров. Здесь есть все условия, которые необходимы для работами с вирусами, к которым относится Covid-19.

- Анализ на базе лаборатории ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров» проводят методом ПЦР в режиме реального времени. Этот метод дает возможность достаточно быстро определить наличие или отсутствие инфекции у пациента, - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Кузбасса. - Основным видом биоматериала для лабораторного исследования является мазок из носоглотки или ротовой полости обследуемого.

Сейчас в Ленинке-Кузнецком готовы делать 100 проб за смену, а в будущем мощность лаботатории может быть увеличена до 200 проб.

Отметим, что на сегодняшний день в Кузбассе работают всего шесть лабораторий, где проводят анализы на Covid-19. Три из них находятся в Кемерове, две – в Новокузнецке, одна – в Ленинске-Кузнецком. В сутки можно исследовать порядка 800 проб. Для жителей Кузбасса тесты по показаниям проводятся бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU