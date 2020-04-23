2020-04-23T06:13:16+03:00
Общество

В Кемерове парки и скверы начали обрабатывать от клещей

До 27 апреля планируется провести обработку 75 гектаров
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове парки и скверы начали обрабатывать от клещей. Фото: Илья Середюк/ InstagramВ Кемерове парки и скверы начали обрабатывать от клещей. Фото: Илья Середюк/ Instagram
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В Кемерове приступили к противоклещевой обработке территории парков и скверов. Всего запланировано обработать 75 гектаров территории.

На сегодняшний день работы уже проведены в парке Жукова, планируется обработать сквер Новорожденных в Заводском районе, Кузбасский парк, дорогу к озеру Красное. Также будут обработаны парки в жилых районах Ягуновский, Пионер, Кедровка, Промышленновский, Лесная Поляна, территория музея-заповедника «Красная Горка», «Березовая роща» в Кировском районе, «Тропа здоровья» у кардиоцентра, парк Победы в Сосновом бору.

При теплой и сухой погоде к 27 апреля в общей сложности запланировано выполнить акарицидную обработку до 75 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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