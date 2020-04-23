2020-04-23T05:44:22+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк начал продажи страхового продукта «Защита от коронавируса»

Для Россельхозбанка важно предоставить гражданам страны возможность финансовой компенсации в случае заболевания COVID-19
Яков КРЫМСКИЙ
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АО СК «РСХБ-Страхование» представил полис «Защита от коронавируса», предусматривающий страховые выплаты в случае госпитализации или летального исхода из-за заболевания COVID-19. Страховой продукт действует на всей территории России и может быть куплен в подарок другому человеку.

Срок действия страхового полиса составляет один год, клиентом может стать любой гражданин страны возрастом от 2 до 60 лет. На выбор предлагаются 2 варианта полиса по стоимости 3 500 и 5 000 рублей, соответственно, максимальная сумма выплаты составляет 350 тысяч или 500 тысяч рублей.

При госпитализации в результате заражения COVID-19 клиенту будет выплачиваться 0,2 процента от страховой суммы за каждый день госпитализации, начиная с первого дня, но не более чем за 28 дней. В результате смерти выплата наследникам ушедшего из жизни клиента составит 100 процентов.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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