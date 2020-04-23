23 Апр 2020 2020-04-23T07:27:40+03:00

В Кузбассе суд признал незаконным увольнение горняка за прогул. Фото: УФССП России по Кемеровской области

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе суд признал незаконным увольнение горняка за прогул на работе. Права работника были восстановлены под контролем приставов.

Судебные приставы Новокузнецка обязали предприятие, которое занимается разведкой и добычей полезных ископаемых, изменить формулировку увольнения бывшего сотрудника. Приказ об увольнении гражданина за прогул был признан незаконным.

- Руководство организации по решению суда должно было изменить формулировку увольнения бывшего сотрудника - с увольнения за прогул на увольнение по инициативе работника по собственному желанию. Кроме того, предприятие обязали выплатить в пользу данного гражданина 20 тысяч рублей морального вреда, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

После того как судебные приставы ознакомили руководство с материалами исполнительного производства, требования были выполнены в полном объеме. Компенсация морального вреда в пользу уволенного сотрудника также была взыскана полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU