В Кузбассе суд признал незаконным увольнение горняка за прогул
В Кузбассе суд признал незаконным увольнение горняка за прогул на работе. Права работника были восстановлены под контролем приставов.
Судебные приставы Новокузнецка обязали предприятие, которое занимается разведкой и добычей полезных ископаемых, изменить формулировку увольнения бывшего сотрудника. Приказ об увольнении гражданина за прогул был признан незаконным.
- Руководство организации по решению суда должно было изменить формулировку увольнения бывшего сотрудника - с увольнения за прогул на увольнение по инициативе работника по собственному желанию. Кроме того, предприятие обязали выплатить в пользу данного гражданина 20 тысяч рублей морального вреда, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.
После того как судебные приставы ознакомили руководство с материалами исполнительного производства, требования были выполнены в полном объеме. Компенсация морального вреда в пользу уволенного сотрудника также была взыскана полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU