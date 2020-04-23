В каких городах Кузбасса появились новые заболевшие коронавирусом 23 апреля

23 Апр 2020 2020-04-23T07:58:10+03:00

Сейчас в регионе 14 городов и территорий, где зафиксированы случаи заболевания

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Еще на один город, где обнаружены заболевшие коронавирсуом, стало большев Кузбассе. На утро 23 апреля в регионе 14 таких городов и территорий. В список добавился Белово.

На утро 23 апреля в Кузбассе выявлено еще девять новых случаев заболевания коронавирсуом. Больше всего заболевших в этот день выявлено в поселке городского типа Краснобродский – три человека. В Новокузнецк двое заболевших, а в Кемерове, Анжеро-Судженском, Тяжинском и Белове по одному новому пациентку. Именно Белово стал 14-ым городом, где проживали заболевшие.

- Пациенты изолированы, получают медицинскую помощь в полном объеме, - сообщает областной межведомственный оперативный штамм.

На утро 23 апреля случаи заболевания зафиксированы в следующих городах:

Новокузнецк - 22 человека, двое выздоровели;

Кемерово - 15 человек, трое выздоровели;

Краснобродский - 14 человек, 1 умер;

Анжеро-Судженск - 5 человека;

Прокопьевский район - 4 человека;

Междуреченск - 3 человека;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - 2 человека;

Мариинский район - 2 человека;

Новокузнецкий район - 2 человека;

Мыски - 2 человека;

Тяжинский - 2 человека;

Топкинский муниципальный округ - 1 человек;

Прокопьевск - 1 человек;

Белово – 1 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU