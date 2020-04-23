23 Апр 2020 2020-04-23T08:17:08+03:00

В Кузбассе магазин одежды и обуви оштрафован за работу в период пандемии коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кузбассе оштрафован магазин одежды и обуви за работу в период режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. Торговая точка работала в Кемеровском районе.

-Наказанию в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей был подвергнут продавец, допустивший работу розничного объекта магазина «Успех», - сообщил официальный представитель Кемеровского районного суда Дмитрий Бакальчук.

Как следует из административного протокола, магазин, расположенный на улице Центральной в поселке Ясногорском, допустил работу 8 апреля, чем нарушил постановление главного санитарного врача области и распоряжение правительства Кузбасса. Указная торговая точка не относится к организации, которая обеспечивает население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также не входит в перечень предприятий, которым разрешения работа в настоящее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU