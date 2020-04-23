23 Апр 2020 2020-04-23T09:25:08+03:00

В Новокузнецке пока не собираются завершать отопительный сезон Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Новокузнецке, несмотря на просьбы жителей прекратить подачу тепла, отопительный сезон пока завершать не планируется. Вполне вероятно, что теплая погода может смениться прохладой.

Решение не завершать отопительный сезон раньше срока озвучил глава города Сергей Кузнецов.

- Погода у нас изменчива: сегодня за окном настоящее лето, но вполне возможно, что в начале мая пойдут дожди и будет понижение температуры, - отметил он. - В настоящее время наши теплостанции работают на минимальной нагрузке: температура теплоносителя соответствует нижнему пределу - это 70 градусов.

Также мэр напомнил, что в городе действует открытая система теплоснабжения. С ТЭЦ горячая вода поступает и в батареи для отопления, и в краны для бытовых нужд.

Если температуру сделать ниже 70 градусов, то горячая вода не будет проходить достаточную термическую обработку и не будет соответствовать требованиям СанПиН.

Сергей Кузнецов предложил жителям проголосовать, и если большинство будет согласно с прекращением подачи тепла, городские власти обратятся к правительству Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU