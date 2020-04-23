В Междуреченске школьники изготовили для полицейских защитные маски
В Междуреченске школьники решили принять участие в волонтерской акции и изготовили для сотрудников полиции защитные маски.
Городской отдел полиции посетили член Общественного совета Татьяна Каробанова и учителя школы № 19. Они передали стражам порядка защитные маски, которые учащиеся изготовили специально для них.
Находясь на дистанционном обучении, дети приняли решение поучаствовать в областной волонтерской акции, цель которой - оказание помощи полиции в выполнении задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кузбассе.
- Ежедневно в Междуреченске десятки сотрудников выходят на службу по обеспечению общественного порядка, профилактике и раскрытию преступлений, контролю за соблюдением гражданами режима повышенной готовности. Все полицейские обеспечены средствами защиты - перчатками и масками. Чтобы помочь стражам порядка, учащиеся сшили более 50 защитных масок, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники полиции приняли подарок, поблагодарив детей и педагогов за заботу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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