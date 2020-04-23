23 Апр 2020 2020-04-23T10:23:57+03:00

В Междуреченске школьники изготовили для полицейских защитные маски. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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В Междуреченске школьники решили принять участие в волонтерской акции и изготовили для сотрудников полиции защитные маски.

Городской отдел полиции посетили член Общественного совета Татьяна Каробанова и учителя школы № 19. Они передали стражам порядка защитные маски, которые учащиеся изготовили специально для них.

Находясь на дистанционном обучении, дети приняли решение поучаствовать в областной волонтерской акции, цель которой - оказание помощи полиции в выполнении задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кузбассе.

- Ежедневно в Междуреченске десятки сотрудников выходят на службу по обеспечению общественного порядка, профилактике и раскрытию преступлений, контролю за соблюдением гражданами режима повышенной готовности. Все полицейские обеспечены средствами защиты - перчатками и масками. Чтобы помочь стражам порядка, учащиеся сшили более 50 защитных масок, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники полиции приняли подарок, поблагодарив детей и педагогов за заботу.

ИСТОЧНИК KP.RU