В Новокузнецке коронавирусом заразились сотрудники промпредприятия

23 Апр 2020 2020-04-23T10:32:27+03:00

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В Новокузнецке коронавирус был диагностирован у сотрудников промышленного предприятия. Они работают сварщиками.

Подробности о заболевших сообщил глава города Сергей Кузнецов в прямом эфире передачи «Утро с мэром» в четверг, 23 апреля.

-У нас только за вчерашние сутки плюс шесть человек. И сегодня ночью плюс два человека: это сварщики, которые работают на предприятии. Я не буду его называть, чтобы не разглашать эту тайну. У нас COVID-19 уже добрался до крупных промышленных предприятий.

Напомним, что 23 апреля еще у девяти кузбассовцев подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Всего в медицинских учреждениях области получают лечение 64 пациента. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 2381 человек.

Случаи заболевания выявлены в Краснобродском - 3 человека, в Новокузнецке - 2 человека, а также по одному в Кемерове, Анжеро-Судженске, в пгт Тяжинский и на новой территории - в Белове.

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ИСТОЧНИК KP.RU