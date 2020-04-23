2020-04-23T12:21:34+03:00
Коронавирус Covid-19

19 человек заперлись в одной квартире и массово нарушили социальную дистанцию в Кузбассе

Всем было от 14 до 20 лет
Мария КОЛОСОВА
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19 человек заперлись в одной квартире и массово нарушили социальную дистанцию в Кузбассе19 человек заперлись в одной квартире и массово нарушили социальную дистанцию в КузбассеФото: Алексей ФОКИН
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В Кузбассе сразу 19 человек решили не соблюдать социальную дистанцию, собравшись в одной квартире. Всем было от 14 до 20 лет.

В Анжеро-Судженске 22 апреля, около 23.00, в полицию поступил сигнал от жильцов одной из многоэтажек. Они сообщили, что соседи шумят и громко слушают музыку. Правоохранители, которые приехали по указанному адресу, стали свидетелями вечеринки с употреблением спиртного. При этом в одной квартире находились сразу 19 человек в возрасте от 14 до 20 лет. В том числе они выходили в подъезд. Как пояснили сами молодые люди, квартиру они сняли, чтобы отметить в ней день рождения.

- Со всеми участниками вечеринки сотрудники полиции провели профилактические беседы. Подростков доставили по адресам проживания и передали законным представителям, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Впрочем, только беседой дело не кончилось. Родители тех, кому еще не исполнилось 16 лет, должны будут заплатить штрафы за распитие их чадами алкоголя - это от 1,5 до 2 тысяч рублей, а также за неисполнение родительских обязанностей - от 100 до 500 рублей.

В отношении четверых совершеннолетних участников вечеринки составлены протоколы за вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртного. За это грозит штраф до 3 тысяч рублей. Также в отношении горожан, достигших 16-летнего возраста, составлены протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения, что предполагает штраф до 1,5 тысяч рублей либо арест до 15 суток и протоколы за нарушение режима повышенной готовности, что влечет наложение штрафа до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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