ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО

23 Апр 2020 2020-04-23T12:22:00+03:00

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Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО, чистая прибыль Банка за 2019 год составила 12,8 милларда рублей, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель 2018 года в размере 6,1 миллиарда рублей.

Капитал Банка увеличился на 11,9 процента до 94,3 миллиарда рублей по сравнению с 84,3 миллиарда рублей на конец прошлого года.

Стабильные результаты Банка за 2019 и предыдущие годы нашли свое отражение в рейтингах Банка: Fitch повысил рейтинг с «В+» до «ВВ-», Standard & Poor's повысил рейтинг с «В-» до «В», Moody`s повысил рейтинг с «В3» до «В2». В феврале 2020 года НКР присвоил Банку рейтинг «ВВВ+».

Как отмечается в релизах агентств, повышение рейтингов обусловлено улучшением качества активов Банка и капитальных показателей, ростом прибыльности, стабильностью базы фондирования и существенным буфером ликвидности, а также возможностями дальнейшего стабильного развития бизнеса по ключевым для Банка направлениям.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (ген. лиц. Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» «ВВВ+.ru». Региональная сеть продаж финансовых продуктов Банка представлена в 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.

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