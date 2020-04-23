23 Апр 2020 2020-04-23T12:57:46+03:00

342 миллиона рублей потратят в Кузбассе на дорожную разметку в 2020 году. Фото: Пресс-служба АПК

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В 2020 году дорожники нанесут разметку на 4,2 тысячи километров областных трасс. Как сообщили в дирекции автодорог Кузбасса, на эти цели будет направлено около 342 миллионов рублей.

Из запланированного объема работ на 3,6 тысячи километров областных дорог будет нанесена горизонтальная разметка. На это направят 290 миллионов рублей от общей суммы. Также более 602 километров магистралей будет размечено термопластиком и двухкомпонентным пластиком. На это будет потрачено свыше 52 миллионов рублей.

- Для снижения аварийности пешеходные переходы на основных дорогах области разметят двухкомпонентным химпластиком, - рассказали в пресс-службе администрации правительства Кузбасса. - Для нанесения разметки будут использованы качественные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU