2020-04-23T14:44:32+03:00
Общество

36,6: у погоды в Кузбассе зафиксирована нормальная температура

В регионе стоит апрельская жара
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
36,6: у погоды в Кузбассе зафиксирована нормальная температура36,6: у погоды в Кузбассе зафиксирована нормальная температураФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Изменить размер текста:

Выше 36 градусов поднялась температура воздуха в Кузбассе. Аномальная жара продлится еще несколько дней, а потом пойдет немного на спад.

На юге Кузбасса сегодня жарко: температура воздуха поднялась до 36,6, а местами и чуть выше. И если для человека такая температура тела считается нормальной, то температура воздуха в 36,6 - жарковато.

Жара простоит еще пару дней, а потом пойдет немного на спад: уже в воскресенье ожидается переменная облачность, а местами и дождь. Затем в течение следующей недели то и дело на небо будут набегать облака, возможен дождь. А вот такой изматывающей жары в ближайшие дни уже не будет. В воскресенье же, 26 апреля, на смену жарище под 40 градусов придут +11… +15.

Напомним, из-за жары многие кузбассовцы сейчас выезжают на дачи, наводят порядок на приусадебных участках, устраивают пикники. В такую погоду, когда вокруг полно сухой травы, это может обернуться бедой. Так, 21 апреля, сжигая траву на участке, погибла 89-летняя женщина. А 23 апреля произошли два масштабных пожара - в селе Постниково Ижморского района и селе Краснинское Промышленновского района.

Отметим также, что, несмотря на жару, отопительный сезон ни в Кемерове, ни в Новокузнецке пока завершать не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восемь автомобилей столкнулись на трассе в Кузбассе из-за горящей травы
Власти Юрги опровергли слухи о заболевшем коронавирусом военном
Прокуратура начала проверку по факту пожаров в кузбасских селах
36,6: у погоды в Кузбассе зафиксирована нормальная температура
Из-за пала травы в Новокузнецке перекрыли дорогу
342 миллиона рублей потратят в Кузбассе на дорожную разметку в 2020 году
Во время пожара в Ижморском районе пострадало 36 человек
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
19 человек заперлись в одной квартире и массово нарушили социальную дистанцию в Кузбассе
Появилось видео пожара в Ижморском районе
Сергей Цивилев прервал рабочую поездку из-за пожара в Ижморском районе
На улицах Кемерова увеличат количество патрулей из-за коронавируса
В Новокузнецке коронавирусом заразились сотрудники промпредприятия
Центр развития финансовых технологий РСХБ поддержит инновации российского стартапа Connectome.ai в профилактике коронавируса
В Междуреченске школьники изготовили для полицейских защитные маски
В Новокузнецке пока не собираются завершать отопительный сезон
В Кузбассе магазин одежды и обуви оштрафован за работу в период пандемии коронавируса
В каких городах Кузбасса появились новые заболевшие коронавирусом 23 апреля
Еще у девяти кузбассовцев подтвердился коронавирус 23 апреля
В Кузбассе суд признал незаконным увольнение горняка за прогул