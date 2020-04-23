36,6: у погоды в Кузбассе зафиксирована нормальная температура

23 Апр 2020 2020-04-23T14:44:32+03:00

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Выше 36 градусов поднялась температура воздуха в Кузбассе. Аномальная жара продлится еще несколько дней, а потом пойдет немного на спад.

На юге Кузбасса сегодня жарко: температура воздуха поднялась до 36,6, а местами и чуть выше. И если для человека такая температура тела считается нормальной, то температура воздуха в 36,6 - жарковато.

Жара простоит еще пару дней, а потом пойдет немного на спад: уже в воскресенье ожидается переменная облачность, а местами и дождь. Затем в течение следующей недели то и дело на небо будут набегать облака, возможен дождь. А вот такой изматывающей жары в ближайшие дни уже не будет. В воскресенье же, 26 апреля, на смену жарище под 40 градусов придут +11… +15.

Напомним, из-за жары многие кузбассовцы сейчас выезжают на дачи, наводят порядок на приусадебных участках, устраивают пикники. В такую погоду, когда вокруг полно сухой травы, это может обернуться бедой. Так, 21 апреля, сжигая траву на участке, погибла 89-летняя женщина. А 23 апреля произошли два масштабных пожара - в селе Постниково Ижморского района и селе Краснинское Промышленновского района.

Отметим также, что, несмотря на жару, отопительный сезон ни в Кемерове, ни в Новокузнецке пока завершать не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU