23 Апр 2020 2020-04-23T14:45:51+03:00

Прокуратура начала проверку по факту пожаров в кузбасских селах. Инцидент Кузбасс/ Instagram

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Прокуратура Кузбасса начала проверку по факту пожаров в двух селах, которые произошли 23 апреля. Самый серьезный случился в селе Постниково в Ижморском районе.

По предварительным данным, в Ижморском районе в результате пожара сгорело 18 частных жилых домов. На место незамедлительно выехал прокурор Ижморского района Игорь Кочугов.

Еще один пожар случился в селе Краснинское Промышленновского района. На место происшествия выехал прокурор Промышленновского района Антон Жилков.

- По предварительным данным, погибших нет, - сообщили в прокуратуре области. - По фактам возгораний прокуратурой организована проверка, причины пожаров устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU