Прокуратура начала проверку по факту пожаров в кузбасских селах
Прокуратура Кузбасса начала проверку по факту пожаров в двух селах, которые произошли 23 апреля. Самый серьезный случился в селе Постниково в Ижморском районе.
По предварительным данным, в Ижморском районе в результате пожара сгорело 18 частных жилых домов. На место незамедлительно выехал прокурор Ижморского района Игорь Кочугов.
Еще один пожар случился в селе Краснинское Промышленновского района. На место происшествия выехал прокурор Промышленновского района Антон Жилков.
- По предварительным данным, погибших нет, - сообщили в прокуратуре области. - По фактам возгораний прокуратурой организована проверка, причины пожаров устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU