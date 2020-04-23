Власти Юрги опровергли слухи о заболевшем коронавирусом военном
В соцсетях стал распространяться еще один фейк на тему коронавируса - на этот раз о том, что им якобы заболел один из военнослужащих в Юрге. Глава города Алексей Фомин опроверг эту информацию.
«Уважаемые юргинцы, не поддавайтесь на провокации, не верьте слухам и фейкам, какими бы убедительными они не казались. Оставайтесь дома, соблюдайте все меры профилактики, - написал он в своем Instagram. - В Юрге на сегодняшний день случаев заражения коронавирусной инфекцией нет».
Также он напомнил о штрафах, которые грозят за распространение такого рода слухов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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