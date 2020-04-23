23 Апр 2020 2020-04-23T15:22:26+03:00

Восемь автомобилей столкнулись на трассе в Кузбассе из-за горящей травы. Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112/ vk.com

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На кузбасской трассе произошла авария, в которой столкнулись восемь автомобилей. Массовая авария произошла из-за горящей на обочинах травы - дым серьезно ухудшил видимость.

ДТП случилось примерно в 16.00 на 220-м километре автодороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга на территории Ленинск-Кузнецкого района. На место выехали сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная группа.

Предварительно было установлено, что в условиях сильного задымления друг с другом столкнулись восемь автомобилей - два грузовика и шесть легковых авто. Травмы различной степени тяжести получили три человека.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. На месте происшествия на период оформления ДТП временно ограничено движение по данному участку дороги в обоих направлениях. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU