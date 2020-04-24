Мужчину с черным пакетом разыскивают в Кемерове
В Кемерове волонтеры разыскивают 39-летнего Андрея Авдонченко. Пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о том, что в Кемерове начат поиск 39-летнего мужчины. В последний раз Андрея Авдонченко видели 17 апреля, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 187 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеро-зеленые.
В день исчезновения был одет в черный пуховик, красную спортивную кофту, черные спортивные брюки, бело-голубые кроссовки.
С собой был черный пакет.
Если вам известно местонахождение Андрея Авдонченко, сообщите об этом родным и близким, волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU