2020-04-24T03:15:07+03:00
Происшествия

Мужчину с черным пакетом разыскивают в Кемерове

Андрей Авдонченко пропал 17 апреля
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Мужчину с черным пакетом разыскивают в Кемерове. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Мужчину с черным пакетом разыскивают в Кемерове. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Кемерове волонтеры разыскивают 39-летнего Андрея Авдонченко. Пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о том, что в Кемерове начат поиск 39-летнего мужчины. В последний раз Андрея Авдонченко видели 17 апреля, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 187 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеро-зеленые.

В день исчезновения был одет в черный пуховик, красную спортивную кофту, черные спортивные брюки, бело-голубые кроссовки.

С собой был черный пакет.

Если вам известно местонахождение Андрея Авдонченко, сообщите об этом родным и близким, волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Мариинска оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение режима изоляции
Пять автомобилей сгорели ночью в Кемерове
Сергей Цивилев в прямом эфире расскажет о борьбе с коронавирусом в Кузбассе
Мужчину с черным пакетом разыскивают в Кемерове
Восемь автомобилей столкнулись на трассе в Кузбассе из-за горящей травы
Власти Юрги опровергли слухи о заболевшем коронавирусом военном
Прокуратура начала проверку по факту пожаров в кузбасских селах
36,6: у погоды в Кузбассе зафиксирована нормальная температура
Из-за пала травы в Новокузнецке перекрыли дорогу
342 миллиона рублей потратят в Кузбассе на дорожную разметку в 2020 году
Во время пожара в Ижморском районе пострадало 36 человек
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
19 человек заперлись в одной квартире и массово нарушили социальную дистанцию в Кузбассе
Появилось видео пожара в Ижморском районе
Сергей Цивилев прервал рабочую поездку из-за пожара в Ижморском районе
На улицах Кемерова увеличат количество патрулей из-за коронавируса
В Новокузнецке коронавирусом заразились сотрудники промпредприятия
Центр развития финансовых технологий РСХБ поддержит инновации российского стартапа Connectome.ai в профилактике коронавируса
В Междуреченске школьники изготовили для полицейских защитные маски
В Новокузнецке пока не собираются завершать отопительный сезон
В Кузбассе магазин одежды и обуви оштрафован за работу в период пандемии коронавируса
В каких городах Кузбасса появились новые заболевшие коронавирусом 23 апреля
Еще у девяти кузбассовцев подтвердился коронавирус 23 апреля
В Кузбассе суд признал незаконным увольнение горняка за прогул