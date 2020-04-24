24 Апр 2020 2020-04-24T03:15:07+03:00

Мужчину с черным пакетом разыскивают в Кемерове. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

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В Кемерове волонтеры разыскивают 39-летнего Андрея Авдонченко. Пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о том, что в Кемерове начат поиск 39-летнего мужчины. В последний раз Андрея Авдонченко видели 17 апреля, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 187 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеро-зеленые.

В день исчезновения был одет в черный пуховик, красную спортивную кофту, черные спортивные брюки, бело-голубые кроссовки.

С собой был черный пакет.

Если вам известно местонахождение Андрея Авдонченко, сообщите об этом родным и близким, волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU