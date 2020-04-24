2020-04-24T04:07:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Цивилев в прямом эфире расскажет о борьбе с коронавирусом в Кузбассе

Он станет первым гостем прямого эфира Экспертного института социальных исследований
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев в прямом эфире расскажет о борьбе с коронавирусом в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АПКСергей Цивилев в прямом эфире расскажет о борьбе с коронавирусом в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АПК
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Первым гостем серии прямых эфиров Экспертного института социальных исследований станет Сергей Цивилев. главной темой эфира станет обсуждение мер по борьбе с коронавирусом.

ЭИСИ анонсировал первый прямой эфир серии бесед с главами регионов об эффективных мерах по борьбе с распространением коронавируса. Первая такая встреча состоится 24 апреля в 15 часов, а ее гостем станет губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Несколько дней назад Президент отметил Кемеровскую область как регион с наименьшим количеством заболевших на 100 000 населения. О том, какие региональные меры позволили этого достичь поговорим завтра, 24 апреля, в прямом эфире с губернатором Кузбасса Сергеем Евгеньевичем Цивилевым, - говорится в анонсе.

Начало эфира – в 15.00 по местному времени. Посмотреть его можно здесь.

Напомним, ЭИСИ несколько раз отмечал Кузбасс как регион, где предпринимаются эффективные меры по борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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