Сергей Цивилев в прямом эфире расскажет о борьбе с коронавирусом в Кузбассе
Первым гостем серии прямых эфиров Экспертного института социальных исследований станет Сергей Цивилев. главной темой эфира станет обсуждение мер по борьбе с коронавирусом.
ЭИСИ анонсировал первый прямой эфир серии бесед с главами регионов об эффективных мерах по борьбе с распространением коронавируса. Первая такая встреча состоится 24 апреля в 15 часов, а ее гостем станет губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
- Несколько дней назад Президент отметил Кемеровскую область как регион с наименьшим количеством заболевших на 100 000 населения. О том, какие региональные меры позволили этого достичь поговорим завтра, 24 апреля, в прямом эфире с губернатором Кузбасса Сергеем Евгеньевичем Цивилевым, - говорится в анонсе.
Начало эфира – в 15.00 по местному времени. Посмотреть его можно здесь.
Напомним, ЭИСИ несколько раз отмечал Кузбасс как регион, где предпринимаются эффективные меры по борьбе с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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