24 Апр 2020 2020-04-24T05:28:58+03:00

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Минувшей ночью в Кемерове произошло ЧП. Здесь неизвестные подожгли автомобиль. Три машины сгорели полностью, еще две обгорели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/775144" frameborder="0"></iframe> Пять автомобилей сгорели ночью в Кемерове.Видео: Александр Позолотин

Ночной пожар разбудил жителей нескольких домов на Комсомольском проспекте в Кемерове. Как оказалось, горели автомобили, припаркованные во дворе. Огонь стремительно распространялся, и вот-вот к трем уже горящим машинам могли добавиться стоящие рядом.

Пожарные тушат машины. ФОТО: Александр Позолотин.

- На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горели три автомобиля – «УАЗ Патриот» 2019 года выпуска, Nissan Almera и Peugeot 2013 года выпуска горели открытым пламенем. Существовала угроза распространения огня на соседние малины, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/775145" frameborder="0"></iframe> Пять автомобилей подожгли ночью в Кемерове.Видео: Александр Позолотин

В результате пожара все три автомобиля полностью сгорели – остались лишь железные остовы машин. Кроме того, пострадали еще два автомобиля, которые были припаркованы рядом. Так, у Nissan Qashqai 2010 года выпуска обгорело лакокрасочное покрытие слева, оплавились фары. У автомобиля Geely Emgrand 2014 года оплавились бампер, решетка радиатора, фара, зеркало и лакокрасочное покрытие.

Все, что осталось от машин.. ФОТО: Анна Позолотина

По данным ГУ МЧС, предварительной причиной пожара стали умышленные действия по уничтожению чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU