Пять автомобилей сгорели ночью в Кемерове
Минувшей ночью в Кемерове произошло ЧП. Здесь неизвестные подожгли автомобиль. Три машины сгорели полностью, еще две обгорели.
Пять автомобилей сгорели ночью в Кемерове.Видео: Александр Позолотин
Ночной пожар разбудил жителей нескольких домов на Комсомольском проспекте в Кемерове. Как оказалось, горели автомобили, припаркованные во дворе. Огонь стремительно распространялся, и вот-вот к трем уже горящим машинам могли добавиться стоящие рядом.
Пожарные тушат машины. ФОТО: Александр Позолотин.
- На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горели три автомобиля – «УАЗ Патриот» 2019 года выпуска, Nissan Almera и Peugeot 2013 года выпуска горели открытым пламенем. Существовала угроза распространения огня на соседние малины, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Пять автомобилей подожгли ночью в Кемерове.Видео: Александр Позолотин
В результате пожара все три автомобиля полностью сгорели – остались лишь железные остовы машин. Кроме того, пострадали еще два автомобиля, которые были припаркованы рядом. Так, у Nissan Qashqai 2010 года выпуска обгорело лакокрасочное покрытие слева, оплавились фары. У автомобиля Geely Emgrand 2014 года оплавились бампер, решетка радиатора, фара, зеркало и лакокрасочное покрытие.
Все, что осталось от машин.. ФОТО: Анна Позолотина
По данным ГУ МЧС, предварительной причиной пожара стали умышленные действия по уничтожению чужого имущества.
ИСТОЧНИК KP.RU