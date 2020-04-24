Житель Мариинска оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение режима изоляции
Житель Мариинска дважды нарушил режим самоизоляции, за что заплатить штраф на общую сумму 30 тысяч рублей. Такое решение вынес городской суд.
После прибытия 8 апреля из Москвы мужчина, согласно предписанию главного санитарного врача области, должен был находиться дома в изоляции в течение 14 дней. Однако он дважды – 12 и 15 апреля - покидал свое жилище. Невдалеке от дома его каждый раз останавливался сотрудниками полиции. При составлении протоколов об административном правонарушении пояснял, что ходил за сигаретами.
-Постановлениями Мариинского городского суда Кемеровской области от 16 и 22 апреля 2020 года он признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 6.3 КоАП, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей за каждое правонарушение, - сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев.
Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения их копий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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