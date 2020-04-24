2020-04-24T06:02:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Житель Мариинска оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение режима изоляции

Он дважды покидал жилище
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Житель Мариинска оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение режима изоляцииЖитель Мариинска оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение режима изоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Житель Мариинска дважды нарушил режим самоизоляции, за что заплатить штраф на общую сумму 30 тысяч рублей. Такое решение вынес городской суд.

После прибытия 8 апреля из Москвы мужчина, согласно предписанию главного санитарного врача области, должен был находиться дома в изоляции в течение 14 дней. Однако он дважды – 12 и 15 апреля - покидал свое жилище. Невдалеке от дома его каждый раз останавливался сотрудниками полиции. При составлении протоколов об административном правонарушении пояснял, что ходил за сигаретами.

-Постановлениями Мариинского городского суда Кемеровской области от 16 и 22 апреля 2020 года он признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 6.3 КоАП, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей за каждое правонарушение, - сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения их копий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Мариинска оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение режима изоляции
Пять автомобилей сгорели ночью в Кемерове
Сергей Цивилев в прямом эфире расскажет о борьбе с коронавирусом в Кузбассе
Мужчину с черным пакетом разыскивают в Кемерове
Восемь автомобилей столкнулись на трассе в Кузбассе из-за горящей травы
Власти Юрги опровергли слухи о заболевшем коронавирусом военном
Прокуратура начала проверку по факту пожаров в кузбасских селах
36,6: у погоды в Кузбассе зафиксирована нормальная температура
Из-за пала травы в Новокузнецке перекрыли дорогу
342 миллиона рублей потратят в Кузбассе на дорожную разметку в 2020 году
Во время пожара в Ижморском районе пострадало 36 человек
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
19 человек заперлись в одной квартире и массово нарушили социальную дистанцию в Кузбассе
Появилось видео пожара в Ижморском районе
Сергей Цивилев прервал рабочую поездку из-за пожара в Ижморском районе
На улицах Кемерова увеличат количество патрулей из-за коронавируса
В Новокузнецке коронавирусом заразились сотрудники промпредприятия
Центр развития финансовых технологий РСХБ поддержит инновации российского стартапа Connectome.ai в профилактике коронавируса
В Междуреченске школьники изготовили для полицейских защитные маски
В Новокузнецке пока не собираются завершать отопительный сезон
В Кузбассе магазин одежды и обуви оштрафован за работу в период пандемии коронавируса
В каких городах Кузбасса появились новые заболевшие коронавирусом 23 апреля
Еще у девяти кузбассовцев подтвердился коронавирус 23 апреля
В Кузбассе суд признал незаконным увольнение горняка за прогул