Житель Мариинска оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение режима изоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T06:02:45+03:00

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Житель Мариинска дважды нарушил режим самоизоляции, за что заплатить штраф на общую сумму 30 тысяч рублей. Такое решение вынес городской суд.

После прибытия 8 апреля из Москвы мужчина, согласно предписанию главного санитарного врача области, должен был находиться дома в изоляции в течение 14 дней. Однако он дважды – 12 и 15 апреля - покидал свое жилище. Невдалеке от дома его каждый раз останавливался сотрудниками полиции. При составлении протоколов об административном правонарушении пояснял, что ходил за сигаретами.

-Постановлениями Мариинского городского суда Кемеровской области от 16 и 22 апреля 2020 года он признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 6.3 КоАП, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей за каждое правонарушение, - сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения их копий.

ИСТОЧНИК KP.RU