В Кузбассе побит температурный рекорд апреля

24 Апр 2020 2020-04-24T07:10:32+03:00

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Минувший четверг побил температурные рекорды апреля. По предварительным данным, он оказался самым жарким за всю историю наблюдений с 1961 года.

Кузбассовцы в последние дни изнывают от жары: термометры на солнце показывают далеко за +30 градусов. Самым не по-апрельски жарким днем оказался именно четверг. Да и весь месяц удивляет высокими температурами.

По данным Гидрометцентра России, предыдущий рекорд по теплу в Кемерове на 23 апреля был зафиксирован в 2007 году, когда столбики термометров поднимались до 23,3 градуса, а год назад они едва дотягивали до +1. В Кузедееве жарче всего 23 апреля было в 2005 году, когда воздух прогрелся до +25,2, а в 2019-м здесь было лишь +3. В Тайге вчера зафиксировали +27,6 градуса, при этом самым жарким апрель раньше был в 1939 году, когда воздух прогрелся до +21,4 градуса. Да и во всех других территориях жители Кузбасса отмечали необычайную жару.

- Действительно, по предварительным данным, этот апрель может оказаться самым теплым за все время наблюдений, - подтвердил пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. - Но месяц еще не закончился, поэтому точные цифры говорить пока рано.

По данным регионального Гидрометцентра, 23 апреля жарче всего было в Кемерове - здесь воздух прогрелся до +30,4 градуса. В Крапивине было +30,3, в Новокузнецке термометры показывали 30,1 градуса тепла, а в Юрге, Красном и Промышленном - +30.

Впрочем, к выходным жара спадет, столбики термометров опустятся до более привычных для апреля цифр. А пока жителям региона стоит быть максимально осторожными и отказаться от шашлыков на природе или разведения костров. Из-за высокой пожароопасности может случиться беда.

ИСТОЧНИК KP.RU