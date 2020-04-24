В Кемерове загорелось президентское кадетское училище

24 Апр 2020 2020-04-24T06:57:01+03:00

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В Кемерове в пятницу утром, 24 апреля, произошел пожар на территории президентского кадетского училища. Фото и видео случившегося появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как вверх поднимается столб густого черного дыма, его видно в нескольких районах Кемерова.

Сигнал о произошедшем поступил в ГУ МЧС России по Кемеровской области. На место выехали спасатели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="448" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/775150" frameborder="0"></iframe> На территории президентского кадетского училища произошел пожар.Видео: vk.com/incident_kemerovo

ИСТОЧНИК KP.RU