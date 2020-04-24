В Кемерове загорелось президентское кадетское училище
Пожар произошел в пятницу, 24 апреля [видео]
В Кемерове загорелось президентское кадетское училище. Фото: Инцидент Rемерово/ vk.com
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В Кемерове в пятницу утром, 24 апреля, произошел пожар на территории президентского кадетского училища. Фото и видео случившегося появилось в соцсетях.
На кадрах видно, как вверх поднимается столб густого черного дыма, его видно в нескольких районах Кемерова.
Сигнал о произошедшем поступил в ГУ МЧС России по Кемеровской области. На место выехали спасатели.
На территории президентского кадетского училища произошел пожар.Видео: vk.com/incident_kemerovo
ИСТОЧНИК KP.RU