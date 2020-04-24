24 Апр 2020 2020-04-24T07:06:01+03:00

Сергей Цивилев выехал на место пожара в президентском кадетском училище. Фото: Максим Григорьев

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выехал к президентскому кадетскому училищу, на территории которого в пятницу утром, 24 апреля, произошел пожар.

-Горит крыша строящегося объекта на территории кадетского училища. Губернатор выехал на место, - сообщили в пресс-службе администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU