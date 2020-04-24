Сергей Цивилев выехал на место пожара в президентском кадетском училище
Пожар произошел утром в пятницу
Сергей Цивилев выехал на место пожара в президентском кадетском училище. Фото: Максим Григорьев
Изменить размер текста:
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выехал к президентскому кадетскому училищу, на территории которого в пятницу утром, 24 апреля, произошел пожар.
-Горит крыша строящегося объекта на территории кадетского училища. Губернатор выехал на место, - сообщили в пресс-службе администрации области.
ИСТОЧНИК KP.RU