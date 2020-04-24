2020-04-24T07:25:39+03:00
Коронавирус Covid-19

У шести кузбассовцев подтвердился коронавирус 24 апреля

Об этом сообщили в оперативном штабе области
Ирина АВТУШКО
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У шести кузбассовцев подтвердился коронавирус 24 апреляУ шести кузбассовцев подтвердился коронавирус 24 апреляФото: Иван МАКЕЕВ
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Еще у шести кузбассовцев по состоянию на 11.00 24 апреля подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в областном межведомственном штабе.

Вновь заболевшие находятся в медучреждениях области, они изолированы и получают необходимую врачебную помощь.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса семьдесят больных коронавирусом, - сообщили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2251 человек.

По двое заболевших обнаружились в Новокузнецке, в Анжеро-Судженске и в пгт Краснобродский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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