У шести кузбассовцев подтвердился коронавирус 24 апреля
Еще у шести кузбассовцев по состоянию на 11.00 24 апреля подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в областном межведомственном штабе.
Вновь заболевшие находятся в медучреждениях области, они изолированы и получают необходимую врачебную помощь.
- Итого в инфекционных больницах Кузбасса семьдесят больных коронавирусом, - сообщили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2251 человек.
По двое заболевших обнаружились в Новокузнецке, в Анжеро-Судженске и в пгт Краснобродский.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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