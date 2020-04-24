Вахтовый автобус и самосвал столкнулись на трассе в Кузбассе
На кузбасской трассе вахтовый автобус столкнулся с самосвалом. В нем находились 23 человека.
ДТП произошло в Новокузнецком районе на технологической дороге 24 апреля, около 3.00. Вахтовый автобус Hyundai Universe столкнулся с самосвалом Komatsu. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД ОМВД России по Новокузнецкому району.
Предварительно причиной столкновения стало то, что водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и столкнулся с грузовиком.
- В результате ДТП водитель автобуса и четыре его пассажира бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в больницу на обследование. Всего на момент ДТП в автобусе находились 23 человека, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU