24 Апр 2020 2020-04-24T08:53:14+03:00

Вахтовый автобус и самосвал столкнулись на трассе в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На кузбасской трассе вахтовый автобус столкнулся с самосвалом. В нем находились 23 человека.

ДТП произошло в Новокузнецком районе на технологической дороге 24 апреля, около 3.00. Вахтовый автобус Hyundai Universe столкнулся с самосвалом Komatsu. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД ОМВД России по Новокузнецкому району.

Предварительно причиной столкновения стало то, что водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и столкнулся с грузовиком.

- В результате ДТП водитель автобуса и четыре его пассажира бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в больницу на обследование. Всего на момент ДТП в автобусе находились 23 человека, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU