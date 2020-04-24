24 Апр 2020 2020-04-24T08:54:38+03:00

В Кузбассе закрыли антисанитарную пивную. Фото: УФССП России по Кемеровской области

В торговой точке должным образом не проводили дезинфекцию

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В Кузбассе за нарушение санитарных правил закрыта пивная точка. В магазине должным образом не проводили дезинфекцию.

Судебные приставы отдела по Осинникам и Калтану приостановили деятельность магазина«Пивная № 1», осуществляющего продажу пенной продукции.

В ходе рейда в торговой точке обнаружился ряд нарушений. Например, для дезинфекции использовались средства, которые не обладают противовирусным действием, мытье пола проводилось «Белизной», которая не является дезинфицирующим средством, уборочный инвентарь не имел маркировки, пенные напитки складировались и хранились без подтоварников на грязном полу.

- Данные нарушения свидетельствовали о невыполнении индивидуальным предпринимателем санитарно-противоэпидемических мероприятий, установленных распоряжением губернатора Кемеровской области - Кузбасса «О введении режима «Повышенная готовность», - сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

Суд признал предпринимателя виновным и постановил на 30 суток закрыть магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU