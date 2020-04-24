В каких городах и районах зафиксированы новые случаи коронавируса в Кузбассе
Стало известно, в каких территориях Кузбасса зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. По состоянию на 11.00 24 апреля стало известно еще о шести заболевших.
По два новых случая зафиксировано в Новокузнецке, Анжеро-Судженске и пгт Краснобродский, сообщили в оперативном штабе области.
Таким образом, на сегодняшний день география распространения коронавируса в Кузбассе выглядит следующим образом:
Новокузнецк - 24 человека, двое выздоровели;
Кемерово - 15 человек, трое выздоровели;
Краснобродский - 16 человек, 1 умер;
Анжеро-Судженск - 7 человек;
Прокопьевский район - 4 человека;
Междуреченск - 3 человека;
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - 2 человека;
Мариинский район - 2 человека;
Новокузнецкий район - 2 человека;
Мыски - 2 человека;
Тяжинский - 2 человека;
Топкинский муниципальный округ - 1 человек;
Прокопьевск - 1 человек;
Белово - 1 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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