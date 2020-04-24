24 Апр 2020 2020-04-24T08:58:10+03:00

В каких городах и районах зафиксированы новые случаи коронавируса в Кузбассе Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно еще о шести заболевших

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Стало известно, в каких территориях Кузбасса зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. По состоянию на 11.00 24 апреля стало известно еще о шести заболевших.

По два новых случая зафиксировано в Новокузнецке, Анжеро-Судженске и пгт Краснобродский, сообщили в оперативном штабе области.

Таким образом, на сегодняшний день география распространения коронавируса в Кузбассе выглядит следующим образом:

Новокузнецк - 24 человека, двое выздоровели;

Кемерово - 15 человек, трое выздоровели;

Краснобродский - 16 человек, 1 умер;

Анжеро-Судженск - 7 человек;

Прокопьевский район - 4 человека;

Междуреченск - 3 человека;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - 2 человека;

Мариинский район - 2 человека;

Новокузнецкий район - 2 человека;

Мыски - 2 человека;

Тяжинский - 2 человека;

Топкинский муниципальный округ - 1 человек;

Прокопьевск - 1 человек;

Белово - 1 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU