На шахте «Распадская» в Кузбассе произошел пожар

24 Апр 2020 2020-04-24T09:33:13+03:00

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В Кузбассе, на шахте «Распадская» в ночь на пятницу, 24 апреля, произошел пожар. В этот момент под землей находились 167 горняков.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил в 4.55. Оно находилось на глубине 400 метров в тупиковом забое вентиляционного штрека. В тот момент под землей находились 167 человек, из них 154 вышли на поверхность, а 13 остались для поддержания жизнеобеспечения шахты.

По данным ведомства, пострадавших в инциденте нет. Пожар удалось ликвидировать в 7.08, площадь возгорания составила 13 квадратных метров. Предварительно, причиной инцидента стало возгорание проходческого комбайна.

ИСТОЧНИК KP.RU