24 Апр 2020 2020-04-24T10:35:37+03:00

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В оперативном межведомственном штабе рассказали, в каком возрасте чаще всего болеют коронавирусом в Кузбассе. На данный момент уже подтверждено 82 случая заражения. 11 человек выздоровели и выписаны из больницы, еще один скончался 15 апреля, остальные находятся в больнице.

Чаще всего болеют люди в возрасте от 46 до 60 лет. Фото: Пресс-служба АПК

Согласно составленной статистике, больше всего заболевших в возрасте от 46 до 60 лет - 26 человек; в возрасте от 31 года до 45 лет - 22 человека, заболевших старше 60 лет насчитывается 19 человек. Также заболели 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет и 5 человек в возрасте от 1 года до 17 лет. Заболевших среди детей младше года нет.

ИСТОЧНИК KP.RU