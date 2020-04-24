2020-04-24T12:06:01+03:00
Общество

Следком организовал проверку по факту пожара на территории кадетского училища в Кемерове

Возгорание произошло 24 апреля
Ирина АВТУШКО
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Следком организовал проверку по факту пожара на территории кадетского училища в КемеровеСледком организовал проверку по факту пожара на территории кадетского училища в КемеровеФото: Олег ЗОЛОТО
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Следственный комитет Кузбасса организовал доследственную проверку по факту пожара на территории президентского кадетского училища в Кемерове.

-24 апреля из дежурной части поступило сообщение о возгорании крыши строящегося объекта на территории образовательного учреждения. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области – проводится доследственная проверка, - сообщили в ведомстве.

Предварительно стало известно, что в момент возгорания на объекте велись сварочные работы. Пожарные успели ликвидировать пламя, не дав ему охватить большие площади. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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