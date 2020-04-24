Следком организовал проверку по факту пожара на территории кадетского училища в Кемерове
Следственный комитет Кузбасса организовал доследственную проверку по факту пожара на территории президентского кадетского училища в Кемерове.
-24 апреля из дежурной части поступило сообщение о возгорании крыши строящегося объекта на территории образовательного учреждения. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области – проводится доследственная проверка, - сообщили в ведомстве.
Предварительно стало известно, что в момент возгорания на объекте велись сварочные работы. Пожарные успели ликвидировать пламя, не дав ему охватить большие площади. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU