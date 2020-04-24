Сергей Цивилев рассказал о подготовке к 9 Мая в Кузбассе
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о подготовке региона к 9 Мая. Он сообщил, что она идет полным ходом.
Глава региона выступил в прямом эфире, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Отвечая на вопрос руководителя департамента региональных программ Дарьи Кислицыной, он сообщил, что для жителей региона, как и для всех россиян, День Победы - очень важный праздник.
- Подготовка к 9 Мая у нас идет полным ходом. Скорее всего, ситуация не позволит нам собираться в большом количестве из-за условий пандемии. Пока мы думаем, как поступить, - сказал Сергей Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU