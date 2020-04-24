2020-04-24T12:14:47+03:00
Общество

Сергей Цивилев рассказал о подготовке к 9 Мая в Кузбассе

Он сообщил, что она идет полным ходом
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев рассказал о подготовке к 9 мая в КузбассеСергей Цивилев рассказал о подготовке к 9 мая в КузбассеФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о подготовке региона к 9 Мая. Он сообщил, что она идет полным ходом.

Глава региона выступил в прямом эфире, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Отвечая на вопрос руководителя департамента региональных программ Дарьи Кислицыной, он сообщил, что для жителей региона, как и для всех россиян, День Победы - очень важный праздник.

- Подготовка к 9 Мая у нас идет полным ходом. Скорее всего, ситуация не позволит нам собираться в большом количестве из-за условий пандемии. Пока мы думаем, как поступить, - сказал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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