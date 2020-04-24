24 Апр 2020 2020-04-24T12:45:13+03:00

«Мы должны быть готовы к худшему сценарию»: Сергей Цивилев рассказал об увеличении числа коек для больных коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил об увеличении коек для заболевших коронавирусом. Дополнительно их появится более тысячи

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) запустил серию бесед с главами регионов о мерах борьбы с коронавирусом. Во время прямого эфира, который прошел 24 апреля, Сергей Цивилев сообщил об увеличении числа коек для заболевших коронавирусом.

По словам губернатора, перед регионом стояла задача развернуть 1 329 коек. Из них 930 коек должно быть с кислородом и 465 коек с ИВЛ как реанимационных. Задачу удалось выполнить с опережением – не 28 апреля, как планировалось изначально, а 23-го.

-Но мы готовимся к худшему разворачиванию событий, я поставил задачу развернуть еще 1330 коек, - сообщил Цивилев. - Срок стоит две недели. И сегодня уже 600 коек дополнительно развернуто. За остальное время развернем второй эшелон. Это будет резервный вариант на упреждение. Очень надеюсь, что это нам не пригодится, но мы всегда должны быть готовы к худшему сценарию.

ИСТОЧНИК KP.RU