Суд постановил закрыть инфекционную больницу в Новокузнецке

24 Апр 2020 2020-04-24T13:10:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке по решению суда закроют городскую инфекционную больницу. Вместо нее будет построено новое учреждение.

О судьбе действующей больницы рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время прямого эфира, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) по мерам борьбы с коронавирусом в регионах. Он отметил, что ситуация сложилась непростая.

-У нас было решение суда, и уже есть исполнительное производство, до 1 мая инфекционную больницу закрыть. Решение суда правильное, я его поддерживаю. Действительно больница устаревшая, очень древняя, - отметил Сергей Цивилев. – Однако я поручил отодвинуть это производство на период пандемии. В сложившихся условиях нам нужна каждая койка и каждая больница.

Также глава региона сообщил, что на прошлой неделе в городе приступили к строительству новой инфекционной больницы. Поставлена задача – построить ее в соответствии с новыми рекомендациями регионального Минздрава в кратчайшие сроки – за шесть месяцев. И только после этого будет окончательно решен вопрос со старой больницей.

ИСТОЧНИК KP.RU